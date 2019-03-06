Курс валют на сегодня 6 марта - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

На среду, 6 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 6 марта цена доллара США составит 26 гривен 76 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 6 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 32 копейки, что в свою очередь на 9 копеек меньше чем в вторник, 5 марта.

В вторник, 5 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.634/26.58 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.17/30.11 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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