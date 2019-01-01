Штаб ООС: боевики бьют из артиллерии - есть раненые

Ситуация на Донбассе остается сложной. 5 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские позиции.
"Артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм боевики применили в районе населенного пункта Лебединское, сел Водяное и Широкино.Дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районе населенного пункта Пески и вблизи города Авдеевка", — сказано в сообщении.
В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения.
Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств, отмечают в штабе.
По данным разведки, за прошедшие сутки одного оккупанта ликвидировали, двое ранены.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе. Видео удара украинских военных по позиции противника было опубликовано в сети.