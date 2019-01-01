Штаб ООС: боевики бьют из артиллерии - есть раненые

Штаб ООС: боевики бьют из артиллерии - есть раненые

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе остается сложной. 5 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские позиции.

"Артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм боевики применили в районе населенного пункта Лебединское, сел Водяное и Широкино.Дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районе населенного пункта Пески и вблизи города Авдеевка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское.

В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа с огнем дежурных огневых средств, отмечают в штабе.

По данным разведки, за прошедшие сутки одного оккупанта ликвидировали, двое ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили танк и укрытия боевиков на Донбассе. Видео удара украинских военных по позиции противника было опубликовано в сети.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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