РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия разрушила все, из чего состояла система нераспространения и контроля за вооружением, разрабатывая и испытывая баллистическую ракету РС-26 "Рубеж" и усовершенствовав ракетный комплекс "Искандер-М", военные учения с которым были зафиксированы на оккупированном Донбассе и в Крыму, передает ONLINE.UA.

Он отметил, что решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправдано, обосновано и соответствует сегодняшнему состоянию ситуации безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом.

"Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы намного сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым", — заявил Климкин.

Он добавил, что РФ шаг за шагом разрушила все, из чего состояла система нераспространения и контроля над вооружениями.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК", — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную политику.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.