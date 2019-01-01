США срочно призывают к усилению военного присутствия в Европе

США срочно призывают к усилению военного присутствия в Европе

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Фото — flickr.com

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предостерег перед растущей российской угрозой и призвал к размещению большего количества военных кораблей для сдерживания РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Он добавил, что его командование столкнулось с недостатками сухопутных и военно-морских сил, а также разведки.

"В свете модернизации вооруженных сил РФ и ее все более агрессивной позиции командования в Европе рекомендует увеличить наши постоянные и ротационные силы для укрепления нашей позиции сдерживания", — сказал Скапаротти.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе также выступил за то, чтобы два дополнительные американские эсминцы присоединились к тем четырем, что уже находятся во Роти, Испания, чтобы помочь противостоять России.

"Я попросил еще два эсминца для европейского командования", — сказал генерал, добавив, что "мы нуждаемся в дополнительных силах, особенно учитывая модернизацию и рост российского флота в Европе".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Европа, войска, РФ
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