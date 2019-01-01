В ЕС пожаловались, что Россия превратила Крым в черную дыру

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Бельгийский депутат Европейского парламента Марк Демесмакер заявил, что Крым очень изменился за 5-летний срок оккупации Россией. На полуострове сейчас нет свободы слова, а инакомыслие всячески пытаются подавить, передает ONLINE.UA.

По мнению политика, за 5 лет незаконной аннексии российские оккупанты превратили полуостров с "алмаза", которым он был до вторжения РФ, на "изолированную дыру". "Я дважды посещал Крым, еще до его аннексии, понятно. В те времена это был бриллиант, жемчужина на Черном море. Был поражен его красотой и людьми, которые мирно жили вместе и уважали друг друга. После пяти лет российской аннексии это больше не жемчужина. Это выглядит как черная дыра. Изолированная, оккупированная, аннексированная Российской Федерацией", – отметил евродепутат. По его словам, сейчас на полуострове можно увидеть то, что и в остальной Российской Федерации: никакой свободы слова, преследование инакомыслия и много политических заключенных.

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет депортировать всех крымских татар с оккупированного полуострова, как это делал советский диктатор Иосиф Сталин в 1944 году.

Представитель Меджлиса Искандер Бариев заявлял, что Россия пытается выжить коренное население оккупированного Крыма — крымских татар и заселит полуостров бурами-африканцами европейского происхождения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в России придумали, как заселить оккупированный Крым жителями Сибири.