"Премьера" оккупированного Крыма Аксенова хотят убрать - известна причина

Координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева сообщила, что главу оккупационной администрации в Крыму, коллаборациониста Сергея Аксенова могут лишить должности. Все из-за того, что он не успел отказаться от украинского гражданства, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

По словам Ташевой, у главаря временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова есть украинский паспорт. То, что Кремль запланировал проверку гражданства жителей Крыма, является одним из способов устранения с должности "руководителя" региона.

"Между Кремлем и местной "элитой" давно есть столкновения относительно Аксенова – он имеет множество проблем. Ходят слухи, что его хотят снять, поэтому запланировали проверку паспортов в Крыму. На территории РФ сокрытие второго гражданства – это уголовная статья, которая существует где-то пять лет", — говорит она.

Правозащитница также добавила, что, по ее мнению, статью специально ввели в российском законодательстве, чтобы обуздать и запугать крымчан.

"Аксенов не отказывался от украинского гражданства, потому что для этого должен был бы написать заявление в компетентные органы Украины. Такое же нарушение российского законодательства касается экс-прокурора аннексированного Крыма и нынешнего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Рано или поздно эти предатели предстанут перед судом в Украине", – пояснила Ташева.