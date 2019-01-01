Путин доигрался: Пентагон готовит новое мощное гиперзвуковое оружие

Американские СМИ сообщают, что США будут заниматься развитием программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Тендер выиграла американская военно-промышленная компания Raytheon – она заключила контракт на 63,3 миллиона долларов с американским министерством обороны, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что компания является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для американских войск и их союзников.

"Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью в сравнении с существующими системами вооружения", – говорится в сообщении.

Как известно, в настоящее время Пентагон рассматривает возможность создания новой системы перехвата для защиты от гиперзвукового оружия .В Пентагоне планируют создание перехватчика для защиты от гиперзвукового оружия . Тогда директор агентства противоракетной обороны США Сэм Гривз заявил, что министерство завершает анализ поиска альтернативных решений этого вопроса, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон и загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.