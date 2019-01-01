В Генштабе говорят о вторжении РФ - названы три опасные направления

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Россия завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу. С данным тревожным заявлением выступил руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что существует угроза по трем из четырех направлений: север, восток и юг.

"Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", — сказал Муженко, отметив, что украинским Вооруженным силам "есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты".

Начальник Генштаба добавил, что не исключает ряд диверсий на передовой в период перед выборами президента Украины.

"Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется РФ для проведения комплекса спецопераций для подрыва оборонного потенциала Украины. Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем проведения ряда актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и в глубоком тылу", — утверждает он.

Кроме того, глава Генштаба отметил, что украинские военные предпринимают необходимые меры по предотвращению подобных сценариев.

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