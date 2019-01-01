"Одержимый мной": Трамп удивил реакцией на решение Хиллари Клинтон не баллотироваться в президенты

"Одержимый мной": Трамп удивил реакцией на решение Хиллари Клинтон не баллотироваться в президенты

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Гілларі Клінтон та Дональд Трамп (фото — колаж)

Накануне Хиллари Клинтон сообщила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году, а также выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. Однако подчеркнула, что и в дальнейшем будет "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит". Американский президент Дональд Трамп заявил, что сожалеет из-за такого решения соперницы. 

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Клинтон подтверждает, что не намерена идти в президенты в 2020 году. Это означает, что мне не придется соревноваться против нее снова. Жаль, ее будет очень не хватать", – отметил Трамп.

В ответ Клинтон опубликовала на своей странице в Twitter мем из фильма "Крутые девчонки".

"Почему ты так одержим мной?", – говорит героиня этой ленты.

Стоит отметить, недавно Трамп заявил, что хочет снова побороться с Клинтон за президентское кресло , что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года вновь стала Хиллари Клинтон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывшая первая леди США и государственный секретарь Хиллари Клинтон прокомментировала встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее словам, глава Белого дома не знает, за какую команду играет на международной арене.

Источник: ONLINE.UA Теги: выборы, Дональд Трамп, кандидаты, Хиллари Клінтон
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