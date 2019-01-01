В Кремле рассказали, почему РФ перестала отправлять "гумконвои" на Донбасс

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает оказывать "гуманитарную помощь" оккупированному Донбассу, но делает это исходя из "реальных потребностей", передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, это не означает, что практика отправок на оккупированные территории Украины "гумконвоев" прервана, просто "происходит оценка потребностей". Он добавил, что соответствующие решения об их поставке принимаются в зависимости от того, какая "помощь" нужна Донбассу.

"Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах", — заявил пресс-секретарь Путина.

Как известно, 84-й по счету "гумконвой" из России на оккупированный Донбасс был отправлен 20 декабря 2018 года общим весом груза 310 тонн, куда якобы вошли детские продуктовые наборы, товары медицинского назначения, новогодние подарки.

Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу. С данным тревожным заявлением выступил руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.