Санкции против РФ: пришли хорошие новости из ЕС

Санкции против РФ: пришли хорошие новости из ЕС

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Фото: pixabay.com

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду утвердил введение санкций против россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к инциденту с захватом украинских судов вблизи Керченского пролива, передает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

Указано, что представители, в частности, решили ввести персональные санкции против 8 граждан России, причастных к захвату 24 украинских военных.

По его информации, решение будет формализировано на следующей неделе. Кроме того, на следующей неделе на полгода будут продлены персональные санкции против 163 человек и 44 юридических лиц в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Решение ЕС уже прокомментировал украинский глава Петр Порошенко.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", — написал он.

Порошенко также добавил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО по освобождению украинских военнопленных.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Запад совершает недостаточное давление на Москву – и это мотивирует Кремль на дальнейшие агрессивные действия в Украине. В отношении России следует применять позицию силы, а не умиротворение.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, санкции, РФ, Керченская протока
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