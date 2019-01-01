В Генштабе объяснили, может ли Украина отказаться от прохода кораблей через Керченский пролив

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Глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

По его словам, с момента открытой агрессии России вблизи Керченского пролива Украина не лишь усилила угрожающие направления межвидовыми группировками, а и предприняли ряд других мер для обеспечения обороны страны.

"Вместе с развертыванием межвидовых группировок войск на угрожаемых направлениях мы подняли вопрос законодательного урегулирования, проверили систему логистики, отработали взаимодействие органов местной власти с подразделениями территориальной обороны", – пояснил Муженко. При этом глава Генштаба отметил, что проход через Керченский пролив предусмотрен морским правом. "Международное морское право, двусторонние договоры с Россией определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных. И Украина не собирается отказываться от этого своего права", – подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.