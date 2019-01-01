В Генштабе объяснили, может ли Украина отказаться от прохода кораблей через Керченский пролив

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.
По его словам, с момента открытой агрессии России вблизи Керченского пролива Украина не лишь усилила угрожающие направления межвидовыми группировками, а и предприняли ряд других мер для обеспечения обороны страны.
"Вместе с развертыванием межвидовых группировок войск на угрожаемых направлениях мы подняли вопрос законодательного урегулирования, проверили систему логистики, отработали взаимодействие органов местной власти с подразделениями территориальной обороны", – пояснил Муженко.
При этом глава Генштаба отметил, что проход через Керченский пролив предусмотрен морским правом.
"Международное морское право, двусторонние договоры с Россией определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных. И Украина не собирается отказываться от этого своего права", – подчеркнул он.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.