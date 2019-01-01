Кабмин ищет замену главе "Нафтогаза" Коболеву

Андрій Коболєв (фото — rada5.com)

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". С данным заявлением выступил 6 марта премьер-министр Владимир Гройсман, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что конкурс стартует 23 марта – на следующий день после окончания контракта действующего главы нефтегазовой компании Андрея Коболева. Конкурсный отбор продлится в течение 30 календарных дней. Отбор председателя Правления НАК "Нафтогаз Украины" будет происходить согласно постановлению № 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

"Обратимся к наблюдательному совету с точки зрения предложений к условиям нового контракта нового председателя, который будет избран в соответствии со всеми открытыми публичными процедурами", — сказал Гройсман.

Кроме того, он подчеркнул, что дело в Стокгольмском арбитраже выиграл не Коболев, а команда юристов, в том числе международных.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, что бытовые потребители будут прямыми клиентами компании. Глава компании Андрей Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.