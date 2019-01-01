Forbes назвал самую молодую миллиардершу в мире

Красавица подчеркнула, что такое признание стало для нее неожиданным.

"Я вообще такого не ждала и не думала об этом в будущем. Но чувствую я себя очень хорошо. Это – как приятное поглаживание по спине", – призналась самая молодая миллиардерша.

Напомним, в 2018 году доходы Кайли Дженнер составляли примерно 360 миллионов долларов, а в новом году она пересекла цифру 900 миллионов долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что сводная сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, которая несколько лет назад увеличила губы, призналась, что вернула свою натуральную красоту и избавилась от филлеров (специальных наполнителей для локальных инъекций, используемых в контурной пластике — ред.)