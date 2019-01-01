Forbes назвал самую молодую миллиардершу в мире

Forbes назвал самую молодую миллиардершу в мире

  |  Мир   |   Читати українською
Кайлі Дженнер (фото — instagram.com/kyliejenner)

Всемирно известная модель и Instagram-звезда Кайли Дженнер официально признана самой молодой девушкой-миллиардершей в мире. Авторитетный журнал Forbes обнародовал рейтинг всех богачей планеты, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в августе 2018 года красавице исполнился 21 год. Она является основательницей косметического бренда Kylie Cosmetics. Кайли удалось переплюнуть даже Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

"Это сила социальных медиа. У меня было много достижений, прежде чем я смогла начать что-нибудь", – сказала Кайли Дженнер.

 

Красавица подчеркнула, что такое признание стало для нее неожиданным.

"Я вообще такого не ждала и не думала об этом в будущем. Но чувствую я себя очень хорошо. Это – как приятное поглаживание по спине", – призналась самая молодая миллиардерша.

Напомним, в 2018 году доходы Кайли Дженнер составляли примерно 360 миллионов долларов, а в новом году она пересекла цифру 900 миллионов долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что сводная сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, которая несколько лет назад увеличила губы, призналась, что вернула свою натуральную красоту и избавилась от филлеров (специальных наполнителей для локальных инъекций, используемых в контурной пластике — ред.)

Источник: ONLINE.UA Теги: Forbes, Кайли Дженнер, рейтинг, богатые люди
Новости других СМИ
ФСБ минирует оккупантов: украинская разведка сообщила, что сейчас происходит на Донбассе
ФСБ минирует оккупантов: украинская разведка со...
США обратились к Украине с громким требованием
США обратились к Украине с громким требованием
"Инициируем международный аудит": Порошенко выступил с важным заявлением
"Инициируем международный аудит": Пор...
В Дании объяснили, почему не дают разрешения на строительство "Северного потока-2"
В Дании объяснили, почему не дают разрешения на...
Никаких телефонов: Путин подписал еще один резонансный закон
Никаких телефонов: Путин подписал еще один резо...
Докатились: Госдума РФ одобрила наказание за неуважение к власти
Докатились: Госдума РФ одобрила наказание за не...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги