Forbes назвал самую молодую миллиардершу в мире

Всемирно известная модель и Instagram-звезда Кайли Дженнер официально признана самой молодой девушкой-миллиардершей в мире. Авторитетный журнал Forbes обнародовал рейтинг всех богачей планеты, передает ONLINE.UA.
Стоит отметить, что в августе 2018 года красавице исполнился 21 год. Она является основательницей косметического бренда Kylie Cosmetics. Кайли удалось переплюнуть даже Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
"Это сила социальных медиа. У меня было много достижений, прежде чем я смогла начать что-нибудь", – сказала Кайли Дженнер.