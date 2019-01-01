Никаких телефонов: Путин подписал еще один резонансный закон

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим пользоваться смартфонами на службе, а также сообщать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации РФ.

Отмечается, что теперь военнослужащим и призванным на военные сборы запрещается распространять в СМИ или интернете информацию, которая позволяет определить принадлежность к Вооруженным силам России, местонахождение военных или их сослуживцев. А также информацию о деятельности военных или органов военного управления, данные о дислокации или передислокации.

Также закон запрещает "военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, ... иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Этот запрет не распространяется только на случаи, когда использование телефона необходимое для выполнения военными своих обязанностей.

Как сообщал ONLINE.UA, 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).