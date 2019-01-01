ФСБ минирует оккупантов: украинская разведка сообщила, что сейчас происходит на Донбассе

ФСБ минирует оккупантов: украинская разведка сообщила, что сейчас происходит на Донбассе

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Фото: azov.org.ua

Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых “неблагонадежных лиц”. Кроме того, минируют территории вблизи военных частей, чтобы прихвостни оккупантов не убежали, передает ONLINE.UA.

По его словам, так называемые комиссии прибывают под видом контроля мероприятий воспитательной работы. В состав таких комиссий привлекают офицеров с военно-политической работы и представителей ФСБ России.

"При этом основные усилия члены комиссий уделяют выявлению военнослужащих, которые имеют родственников или поддерживают связи с гражданами на территории подконтрольной Украине", – сообщил Гуцуляк.

Кроме того, в украинском ведомстве отмечают, что российскому оккупационному командованию приказали минировать територрии вблизи воинских частей и передовых позиций. Это делается для того, чтобы боевики не смогли самовольно оставить части и перейти за линию разграничения.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.



Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Донбасс, разведка, оккупанты
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