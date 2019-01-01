В Дании объяснили, почему не дают разрешения на строительство "Северного потока-2"

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что принимать решения "Северного
Политик отметил, что нужно требовать от России гарантий, что из-за этого проекта Украина не потеряет важной роли страны-транзитера газа и средства за транзит.
"Правительство Дании еще не принимало решения о предоставлении разрешения. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел. Но понятно, что речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Вопрос о строительстве "Северного
потока-2" касается не только Дании. В этом контексте украинский вопрос является решающим", – заявил Ларс Люкке Расмуссен.
Как известно, на данный момент "Газпром" получил разрешения на строительство "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии признали, что Северный