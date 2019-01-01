В Дании объяснили, почему не дают разрешения на строительство "Северного потока-2"

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Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что принимать решения "Северного потока-2 " будут с учетом интересов Украины, передает ONLINE.UA с посианням на Deutsche Welle.

Политик отметил, что нужно требовать от России гарантий, что из-за этого проекта Украина не потеряет важной роли страны-транзитера газа и средства за транзит.

"Правительство Дании еще не принимало решения о предоставлении разрешения. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел. Но понятно, что речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Вопрос о строительстве "Северного потока-2 " касается не только Дании. В этом контексте украинский вопрос является решающим", – заявил Ларс Люкке Расмуссен.

Как известно, на данный момент "Газпром" получил разрешения на строительство "Северного потока-2 " в Финляндии, Швеции и Германии. Зато в Литве, Латвии, Эстонии, Польши, США и других странах утверждают, что его реализация позволит Москве использовать газопровод для политического влияния в Европе.