Психологи выяснили, когда люди становятся гораздо счастливее

Ученые пришли к выводу, что чем старше мы становимся, тем меньше мы реагируем на гнев и меньше замечаем негативное отношение близких — именно это позволяет нам чувствовать себя более счастливыми, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.

Психологи попросили 10 тысяч респондентов пройти специальный онлайн-тест на распознавание эмоций.

"Выяснилось, что дети не в полной мере распознают оттенки эмоций, а наиболее остро на эмоции реагируют подростки и люди в возрасте до 30 лет. После 30 лет способность распознавать все оттенки эмоций постепенно снижается. Исследователи не знают причину этого, но отмечают, что, возможно, снижение реакции на оценочные суждения людей действительно делает людей с возрастом спокойнее и счастливее", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее ученым удалось установить возраст человека, когда она чувствует, что максимально счастлив. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два — в 23 и 69 лет. Как отмечают эксперты, первый период счастья человека — это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется чередой приключений.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.