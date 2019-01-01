"Инициируем международный аудит": Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он сказал на заседании СНБО, передает ONLINE.UA.

"Во-первых, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. Во-вторых, предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", — добавил он.

Украинский глава подчеркнул, что аудит продемонстрирует международным партнерами Украины "полную открытость и прозрачность" в вопросе реформирования концерна.