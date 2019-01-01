"Инициируем международный аудит": Порошенко выступил с важным заявлением

"Инициируем международный аудит": Порошенко выступил с важным заявлением

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он сказал на заседании СНБО, передает ONLINE.UA.

"Во-первых, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. Во-вторых, предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", — добавил он.

Украинский глава подчеркнул, что аудит продемонстрирует международным партнерами Украины "полную открытость и прозрачность" в вопросе реформирования концерна.

Относительно Наблюдательного совета, Порошенко заявил, что это ускорит достичь предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для вступления в НАТО.

Напомним, 4 марта украинский глава Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Стоит отметить, что данное решение он принял спустя неделю после резонансного расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Укроборонпром, аудит, Петр Порошенко
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