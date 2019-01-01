США обратились к Украине с громким требованием

Фото: pixabay.com

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл призвал Украину принять новый закон, предусматривающий ответственность за незаконное обогащение. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Принятие Украиной западных ценностей, включая антикоррупционную реформу, частью которой является принятие нового закона о незаконном обогащении и финансирования аудита "Укроборонпрома", является правильным путем для процветания и демократии", — сказано в сообщении.

Как известно, ранее страны G7 совместно со Всемирным банком призвали украинскую власть активизировать усилия, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами. Кроме того, они призвали найти способ продолжить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением.

Стоит отметить, что данный призыв также поддержал Европейский Союз. В МИД утверждают, что Евросоюз не собирается применять к Украине никаких наказаний за решение Конституционного суда относительно отмены статьи о незаконном обогащении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что решение Конституционного суда об отмене статьи 368-2 Уголовного Кодекса Украины о незаконном обогащении может привести к тому, что Украина потеряет безвизовый режим и финансовую поддержку МВФ.