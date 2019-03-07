Курс валют на сегодня 7 марта - доллар подешевел, евро подешевел

Курс валют на сегодня 7 марта - доллар подешевел, евро подешевел

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На четверг, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 7 марта цена доллара США составит 26 гривен 48 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 28 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 94 копейки, что в свою очередь на 38 копеек меньше чем в среду, 6 марта.

В среду, 6 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.47/26.4 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.93/29.85 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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