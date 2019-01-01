На Донбассе бойцы ВСУ дали мощный ответ врагу - боевики понесли серьезные потери

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Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, впервые с начала года вновь применив артиллерию калибра 152 мм. От начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС в районе Крымского. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что боевики 11 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 121 снаряд и мину.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны 4 раза: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Гнутово. Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового оружия — возле села Богдановка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 5 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Катериновка.

"Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные здания и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет", — отметили в штабе.

По данным разведки, 6 марта 2 оккупантов ликвидированы и 3 ранены. Также уничтожено одну единицу военной техники боевиков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.