Эксперт назвал главный инструмент давления Путина на Украину

Дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что США дадут новое летальное вооружение для сдерживания России на Азове. Но Россия не откажется от такого важного рычага в войне с Украиной, как угроза с моря — именно этот инструмент давления является в настоящее время главным для Путина.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
"Какую именно летальное оружие и когда США предоставят Украине – сложно сказать. В США есть бюджетный процесс. Не бывает так, что сегодня приняли решение, а через месяц уже предоставили оружие. Речь идет о периоде в год или больше", — говорит Хара.
Кроме того, отмечает дипломат, какое именно будет оружие, зависит от того, в чем Украина нуждается.
Он также подчеркнул, что стратегия России – постоянно втягивать всех в диалог, чтобы не решать главную проблему. А европейцы всегда готовы к диалогу, поскольку не хотят воевать. Хотя есть четкая зависимость – из-за присутствия кораблей стран-членов НАТО в Черном море близ Керченского пролива наглость россиян уменьшается.
"Россия уже имеет инструмент давления – блокада на Азове. Поэтому Кремль не откажется от инструмента, когда без ведения военных действий можно нанести вред, сравнимый с ракетными или бомбовыми ударами. Россия будет это продолжать, а чтобы не раздражать европейцев, говорить, что готова к диалогу. Пока идет война, Россия будет открывать только новые фронты", — говорит эксперт.
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