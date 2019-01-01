Эксперт назвал главный инструмент давления Путина на Украину

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что США дадут новое летальное вооружение для сдерживания России на Азове. Но Россия не откажется от такого важного рычага в войне с Украиной, как угроза с моря — именно этот инструмент давления является в настоящее время главным для Путина.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".