"Нет пути назад": Эрдоган выступил с громким заявлением относительно РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не только не намерена отказываться от приобретения у России зенитно-ракетных комплексов
"Мы завершили работу с
С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с россиянами, и мы начнем совместное производство. Возможно, после С-400мы возьмемся за С-500", — отметил он.
Американские чиновники предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов
Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что вывел Турцию из программы США, которая позволяет развивающимся странам экспортировать тысячи товаров в Штаты без уплаты пошлины.
Как известно, в 2018 году США ввели таможенные тарифы на турецкую сталь и алюминий, за что Турция ввела пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии.