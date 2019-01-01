"Нет пути назад": Эрдоган выступил с громким заявлением относительно РФ

Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не только не намерена отказываться от приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400 , но может купить еще и комплексы С-500 , передает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

"Мы завершили работу с С-400 , о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с россиянами, и мы начнем совместное производство. Возможно, после С-400 мы возьмемся за С-500 ", — отметил он.

Американские чиновники предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу приобретения Анкарой новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США. По предварительным данным, установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которую используют другие страны НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил 5 марта, что вывел Турцию из программы США, которая позволяет развивающимся странам экспортировать тысячи товаров в Штаты без уплаты пошлины.

Как известно, в 2018 году США ввели таможенные тарифы на турецкую сталь и алюминий, за что Турция ввела пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии.