Президентские выборы в США: Трамп выступил с неожиданной угрозой

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может отказаться от президентских дебатов перед выборами 2020 года на телеканалах, которые он считает "Фейковыми Новостными Медиа", передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение главы Белого дома.

Американский лидер напомнил, что ранее демократы решили отказаться от внутрипартийных дебатов на телеканале FoxNews.

"Ну хорошо, тогда я сделаю так же с Фейковыми Новостными Медиа и Радикальными Левыми Демократами на дебатах перед выборами президента", — написал Трамп в Twitter в четверг, 7 марта.

К сожалению, президент не уточнил, какие именно телеканалы он считает "Фейковыми Новостными Медиа".

Напомним, накануне Хиллари Клинтон сообщила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году, а также выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. Однако подчеркнула, что и в дальнейшем будет "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит". Американский президент Дональд Трамп заявил, что сожалеет из-за такого решения соперницы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский Конгресс начал расследование относительно вероятного препятствование правосудию и злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа.