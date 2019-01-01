В Испании набросились с критикой на Макрона и Меркель

В Испании набросились с критикой на Макрона и Меркель

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Еммануель Макрон та Ангела Меркель (фото — commons.wikimedia.org)

Генеральный секретарь испанской ультраправой партии Vox заявил о необходимости оберегать Европу, защищая свои страны от "глобализма Меркель, Макрона и Сороса", передает ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.

"Лучший способ защитить Европу – это защитить каждую нацию на континенте", — сказал Хавьер Ортега Смит перед аудиторией своих сторонников.

Кроме того, он раскритиковал "глобализм Меркель, Макрона и Сороса" и "мультикультурализм", который хочет "вырвать душу Европы", открыв двери для "миграционного вторжения".

"Его слова во многом соответствуют риторике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обвинил Брюссель и магната венгерского происхождения Джорджа Сороса в резком росте миграции в Европе за последние несколько лет. В отличие от других ультраправых сил в Европе, Vox не считается "антиевропейской". Однако во время мероприятия Ортега Смит заявил, что именно Европа, а не европейские институции, должна быть защищена", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ультра-националистическая партия Vox может стать первой крайней правой силой, которая войдет в испанский парламент с 1978 года, через 40 лет после падения диктатуры.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД РФ также дерзко ответили на требование Меркель и Макрона. Там призвали лидеров ЕС не пытаться учить Москву.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Испания, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, глобалізм
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