В Испании набросились с критикой на Макрона и Меркель

Генеральный секретарь испанской ультраправой партии Vox заявил о необходимости оберегать Европу, защищая свои страны от "глобализма Меркель, Макрона и Сороса", передает ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.
"Лучший способ защитить Европу – это защитить каждую нацию на континенте", — сказал Хавьер Ортега Смит перед аудиторией своих сторонников.
"Его слова во многом соответствуют риторике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обвинил Брюссель и магната венгерского происхождения Джорджа Сороса в резком росте миграции в Европе за последние несколько лет. В отличие от других ультраправых сил в Европе, Vox не считается "антиевропейской". Однако во время мероприятия Ортега Смит заявил, что именно Европа, а не европейские институции, должна быть защищена", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что ультра-националистическая партия Vox может стать первой крайней правой силой, которая войдет в испанский парламент с 1978 года, через 40 лет после падения диктатуры.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД РФ также дерзко ответили на требование Меркель и Макрона. Там призвали лидеров ЕС не пытаться учить Москву.