"Все в шоке": премьер-министр РФ Медведев снова оконфузился

"Все в шоке": премьер-министр РФ Медведев снова оконфузился

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Дмитро Медведєв (фото — government.ru)

Российский премьер Дмитрий Медведев регулярно попадает в довольно необычные ситуации. На этот раз его кортеж перекрыл движение в центре Люксембурга. В этой стране российский чиновник находился с рабочим визитом, передает ONLINE.UA со ссылкой на блогера Рустема Адагамова.

По его словам, это случилось, когда российский политик решил поужинать в одном из местных ресторанов.

"Целый ряд автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Местные все в шоке, никогда такого не видели", – пишет Адагамов.

Впоследствии он заметил, после того, как Медведев поужинал и его кортеж освободил улицу, местные жители начали смеяться.

Стоит отметить, что россияне также не в восторге от своего премьера. По результатам недавнего опроса "Левада-центра", отставку правительства во главе с Медведевым  поддерживают 53% россиян. В целом россияне обвиняют свое правительство в неспособности справиться с ростом цен и падением доходов россиян, неготовностью обеспечить людей работой и недостатком заботы о социальной защите граждан.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах главы Кремля Владимира Путина, заявив, что РФ может запретить поставки на свою территорию ряда украинских товаров.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дмитрий Медведев, РФ, кофуз, Люксембург
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