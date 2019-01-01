"Все в шоке": премьер-министр РФ Медведев снова оконфузился

Российский премьер Дмитрий Медведев регулярно попадает в довольно необычные ситуации. На этот раз его кортеж перекрыл движение в центре Люксембурга. В этой стране российский чиновник находился с рабочим визитом, передает ONLINE.UA со ссылкой на блогера Рустема Адагамова.
По его словам, это случилось, когда российский политик решил поужинать в одном из местных ресторанов.
"Целый ряд автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Местные все в шоке, никогда такого не видели", – пишет Адагамов.
Впоследствии он заметил, после того, как Медведев поужинал и его кортеж освободил улицу, местные жители начали смеяться.
Стоит отметить, что россияне также не в восторге от своего премьера. По результатам недавнего опроса "Левада-центра", отставку правительства во главе с Медведевым поддерживают 53% россиян. В целом россияне обвиняют свое правительство в неспособности справиться с ростом цен и падением доходов россиян, неготовностью обеспечить людей работой и недостатком заботы о социальной защите граждан.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах главы Кремля Владимира Путина, заявив, что РФ может запретить поставки на свою территорию ряда украинских товаров.