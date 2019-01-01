Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уникальную технологию

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Американский производитель электромобилей Tesla сообщил, что разработал новую уникальную технологию, которая позволит сократить время подзарядки машин до 15 минут, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что новые станции подзарядки Supercharger V3 уже установлены в городе Фримонт в Калифорнии, и постепенно будут появляться в других штатах. В четвертом квартале нынешнего года новые станции подзарядки появятся в Европе и Азии.

Кроме того, указано, что пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.

Напомним, недавно Tesla полностью перешла на продажи в режиме онлайн с целью довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до 35 тысяч долларов.