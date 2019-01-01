СБУ: в горсовете Харькова работал агент ФСБ

Представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк сообщил, что в Харьковском городском совете работал агент российских спецслужб. Так, 5 марта контрразведка задержала гражданина Украины, который является заместителем директора одного из департаментов Харьковской мэрии, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что чиновник был завербован в 2017 году на территории РФ кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым (1975 года рождения). Ушаков также фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области РФ — эта должность, по мнению украинских спецслужб, используется как прикрытие для проведения подрывной деятельности против Украины. Познакомились задержанный с Ушаковым раньше — в 2016 году — в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика РФ), где украинский чиновник находился как турист.
"Следует отметить, что гражданин Украины был весьма ценным источником информации для российской спецслужбы. Об этом свидетельствует то, что Ушаков проводил встречи с ним на территории третьих стран. В Праге (Чехия), Салоники (Греция), Минске (Беларусь) и неоднократно на территории РФ — в Белгороде", — отметил спикер СБУ.
Он добавил, что чиновник эти поездки объяснял как туристические или для участия в общественных мероприятиях".
"Он собирал и передавал российским спецслужбам информацию про молодежные организации и движения, об их лидерах; о деятельности и финансировании религиозных общин различных конфессий; национально-патриотические объединения граждан, их проекты, их руководителей и степень влияния на развитие ситуации; сотрудников Харьковского городского совета" , — рассказал Настюк.