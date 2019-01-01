СБУ: в горсовете Харькова работал агент ФСБ

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Представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк сообщил, что в Харьковском городском совете работал агент российских спецслужб. Так, 5 марта контрразведка задержала гражданина Украины, который является заместителем директора одного из департаментов Харьковской мэрии, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что чиновник был завербован в 2017 году на территории РФ кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым (1975 года рождения). Ушаков также фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области РФ — эта должность, по мнению украинских спецслужб, используется как прикрытие для проведения подрывной деятельности против Украины. Познакомились задержанный с Ушаковым раньше — в 2016 году — в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика РФ), где украинский чиновник находился как турист.

"Следует отметить, что гражданин Украины был весьма ценным источником информации для российской спецслужбы. Об этом свидетельствует то, что Ушаков проводил встречи с ним на территории третьих стран. В Праге (Чехия), Салоники (Греция), Минске (Беларусь) и неоднократно на территории РФ — в Белгороде", — отметил спикер СБУ.

Он добавил, что чиновник эти поездки объяснял как туристические или для участия в общественных мероприятиях".