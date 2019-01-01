Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что «черный штаб» Порошенко работает методами Януковича

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Около полуночи 7 марта патрульные города Покровское в Днепропетровской области, остановили автомобиль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ). В машине находились двое двадцати восьмилетних жителей Курахово (Донецкая область) – Богомаз Александр Викторович и Яремич Артем Дмитриевич, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "УНИАН"

Во время проверки полицейские обнаружили в салоне авто 150 листовок формата А3 с информацией, которая дискредитирует кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, — говорится в заявлении партии "Батькивщина"

Лица заявили, что получили груз на «Новой почте» от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2 тыс. грн за расклеивание провокационных листовок.

В заявлении партии говорится, что "мужчины выполняли одну из «операций» так называемого «черного штаба» Петра Порошенко – офиса, созданного на Банковой с единственной целью – любым способом очернить главного конкурента нынешнего президента – Юлию Тимошенко".

"Поэтому в желании удержаться на посту больше не брезгует ничем, все чаще опускаясь к методам своего предшественника. Мы понимаем, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины давно превратились в подразделения кооперации «Рошен», и сейчас их основной задачей является дискредитация главных оппонентов нынешнего президента", — сказано в сообщении партии.

Юлия Тимошенко (фото — Александр Прокопенко)