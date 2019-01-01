В МИД Украины раскрыли план Путина относительно оккупированного Крыма

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Масштабная милитаризация аннексированного Россией Крыма продолжается и уже в последующие годы количество русского персонала там может достичь 50 тысяч человек. С данным тревожным заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает ONLINE.UA.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить — то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", — сказал глава МИД.

Украинский дипломат подчеркнул, что сейчас Путин переселяет на территорию Крыма десятки тысяч своих граждан, среди которых может быть много людей с криминальным прошлым.

"Переселяют десятки тысяч людей из России, причем весьма различных по национальному, религиозному признаку. У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и криминальное прошлое. То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать", — отметил он.

Министр также добавил, что ФСБ ежедневно вызывает крымчан с целью запугать их. А задержание архиепископа ПЦУ Климента, по его словам, было "вообще за пределами всех красных линий". Также он отметил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для производства ядерного оружия.

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