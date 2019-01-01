Власти РФ сделали важное заявление по "Северному потоку-2"

Власти РФ сделали важное заявление по "Северному потоку-2"

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Фото: pixabay.com

Власти РФ уверяют, что магистральный газопровод "Северный поток-2" будет реализован в сроки. По прогнозам российских чиновников, он будет запущен до конца 2019 года.Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи с главой австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зееле.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Стоит отметить, что ОMV является одним из партнеров российского "Газпрома" относительно "Северного потока-2".

"Австрия является надежным партнером России по газовому сотрудничеству еще с 1960-х годов. По итогам 2018 года, экспорт газа из России в Австрию вырос с 9,1 миллиарда до 12,3 миллиарда кубических метров, а с начала года вырос еще на 32,9% – до 3,3 миллиарда кубических метров по сравнению с прошлым годом", – отметил Новак.

Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили совместные проекты OMV и российских партнеров. В частности, говорилось об освоении Южно-Русского месторождения, объем добычи газа на котором, по итогам 2018 года, составил около 25,1 миллиарда кубических метров.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд Швейцарии принял громкое решение в пользу Украины по "Северному потоку-2" — он запретил компания Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российскому "Газпрому".

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, газопровод, РФ, Північний потік -2
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