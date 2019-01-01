Власти РФ сделали важное заявление по "Северному потоку-2"

Фото: pixabay.com

Власти РФ уверяют, что магистральный газопровод "Северный поток-2 " будет реализован в сроки. По прогнозам российских чиновников, он будет запущен до конца 2019 года.Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи с главой австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зееле.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Стоит отметить, что ОMV является одним из партнеров российского "Газпрома" относительно "Северного потока-2 ".