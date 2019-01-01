Власти РФ сделали важное заявление по "Северному потоку-2"

Власти РФ уверяют, что магистральный газопровод "Северный
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Стоит отметить, что ОMV является одним из партнеров российского "Газпрома" относительно "Северного
"Австрия является надежным партнером России по газовому сотрудничеству еще с
1960-хгодов. По итогам 2018 года, экспорт газа из России в Австрию вырос с 9,1 миллиарда до 12,3 миллиарда кубических метров, а с начала года вырос еще на 32,9% – до 3,3 миллиарда кубических метров по сравнению с прошлым годом", – отметил Новак.
Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили совместные проекты OMV и российских партнеров. В частности, говорилось об освоении Южно-Русского месторождения, объем добычи газа на котором, по итогам 2018 года, составил около 25,1 миллиарда кубических метров.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд Швейцарии принял громкое решение в пользу Украины по "Северному