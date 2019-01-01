Пародия гуцулов на трек MARUV стала хитом сети

Гуцульская исполнительница под сценическим именем Баба Доцька шокировала сеть пародией на трек MARUV Siren Song. Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы, передает ONLINE.UA.
В ролике появляется исполнительница с пышными формами в украинской вышиванке. Женщина снимается в сценах с эротическим подтекстом. Трек называется "Иди суда" и является близким по сути к треку Siren Song. Сама исполнительница отмечает, что при создании пародии пытались сохранить суть трека. Пользователи отметили, что "это достаточно точный перевод песни" MARUV.
"Ждем продолжения; очень сильно; срочно на Евровидение; можно слушать вечно; настоящая украинская версия; смеялись всей семьей очень долго", — пишут пользователи сети.
Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "
Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.