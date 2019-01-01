Пародия гуцулов на трек MARUV стала хитом сети

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора " Евровидение-2019 ". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.