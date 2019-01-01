Теперь она с нами: королева Великобритании сделала свой первый пост в Instagram

Єлизавета II (фото — flickr)

Королева Британии Елизавета II впервые сделала пост в Instagram, который был опубликован на официальной странице королевской семьи, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что она опубликовала в соцсети фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера. Елизавета II уточнила, что увидела этот документ в Королевском архиве.

"В конце записи она отметила, что считает уместным опубликовать эту фотографию в соцсети и поделиться ею с аудиторией.Аккаунт королевской семьи в Instagram был создан в 2013 году для обмена изображениями, новостями, семейными торжествами и юбилеями для взаимодействия с последователями по всему миру. На данный момент на странице насчитывается 4,5 млн фолловеров", — сказано в сообщении.

Напомним, официальный Лондон подготовил план эвакуации королевы Елизаветы II и членов королевской семьи Великобритании. Его применят в случае возникновения беспорядков в стране из-за жесткого и неупорядоченного Brexit.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Великобритании могут ввести военное положение, чтобы предотвратить хаос и беспорядки в случае выхода из состава Европейского союза без предварительного соглашения. Официальный Лондон не исключает, что в стране могут возникнуть хаос и гражданское неповиновение, в результате чего не избежать гибели людей.