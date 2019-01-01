Еще один кандидат снялся с выборов

Євген Мураєв (фото — golos.ua)

Кандидат в президенты, нардеп Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Об этом он сказал на пресс-конференции 7 марта, передает ONLINE.UA.

"Я снимаю свою кандидатуру...в пользу Александра Вилкула", — заявил Мураев.

Кроме того, он отметил, что партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время состоится объединительные съезд, на котором мы сможем значительно усилить наше влияние на политические процессы в нашей стране", — сказал Мураев.

Как известно, неделю назад известный журналист и член партии "Сила людей" Дмитрий Гнап заявил, что также снимает свою кандидатуру.

Напомним, кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах.Об этом он сказал на брифинге 1 марта.

"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", — сообщил Садовый.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко.