Президентские выборы 2019: Добродомов тоже отказался баллотироваться

Дмитро Добродомов (фото з відкритих джерел)

Кандидат в президенты, нардеп Дмитрий Добродомов решил отказаться баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко. Об этом он сообщил в Центральной избирательной комиссии 7 марта, передает ONLINE.UA.

Недавно Добродомов написал в Facebook, что "принял для себя самое важное решение, которое озвучит в ЦИК.

Стоит отметить, что 7 марта – последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов. 8 марта ЦИК должен утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства. Выборы президента состоятся 31 марта.

Как известно, кандидатами на выборы президента ЦИК зарегистрировала 44 человека.Впоследствии ЦИК отменила регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, а также отменила регистрацию заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко. 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.