Экс-боксер Вячеслав Узелков откровенно признался, почему развелся с женой

Развод украинского экс-боксера Вячеслава Узелкова и тренера реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" Марины Боржемськой-Узелковой стал шоком для всей страны, которая считала их отношения идеальными. Именно поэтому спортсмен решил откровенно признаться, что произошло, передает ONLINE.UA.

По словам экс-боксера, он не сумел сдержать свою ревность. Именно это и стало причиной его развода с Мариной.

"Знаете, я человек, я ее муж, и где-то был такой момент, что я ее приревновал. То есть это банальная ревность. И моя ревность привела к тому, что мы расстались", – рассказал Вячеслав Узелков.

Мужчина признал, что его поведение было неправильным, поэтому обратился за помощью к психологу. Специалист учил воспалительного Вячеслава контролировать вспышки ревности, однако это не дало результатов. Вскоре он получил повестку из суда, где речь шла о разводе.

Кроме того, Узелков опроверг слухи об избиении своей жены и измене. Вячеслав Узелков утверждает, что его сердце навсегда занято.

"Во-первых, когда любишь женщину, не можешь себе позволить поднять руку на нее. Это в первую очередь. Во-вторых, я ее люблю. Не могу даже себе представить этот ужас. Но как Марина говорит, словом можно обидеть больше, чем кулаками... Мы 22 года с ней были вместе. Она одна. И я этим гордился. Постоянно говорил, что одна женщина, с которой был, есть и буду. Мое сердце занято, сюда больше никто не зайдет. Потому что здесь есть Роберт, есть Оливия, а большая треть – это Марина", – заверил Вячеслав Узелков.

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