Мураев отказался от своих идеалов за весьма внушительную сумму, – эксперт

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О том, что народный депутат и лидер партии «Наши» Евгений Мураев, снявшись с президентских выборов, в очередной раз предал свои убеждения, воссоединившись с регионалами, высказал блогер Виктор Опанасенко на своей странице в Facebook, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "ГолосUA".

Отметим, как ранее писали СМИ, Мураев снялся с выборов за более чем 10 млн долларов, полученных им от Рината Ахметова.

«Вот так новость — Евгений Мураев (да-да, тот самый, что осенью бросил своих соратников и на деньги банковой создал партию «Наши») сделал очередной политический кульбит — снялся с выборов президента! Но самое интересное здесь даже не это, а то, в чью именно пользу он снялся. В пользу представителя «Оппозиционного блока» Александра Вилкула! И именно этим он ярко продемонстрировал свою способность переобуваться в прыжке, а если по-простому — менять свои убеждения в угоду конъюнктуре», — отметил эксперт.

Он также напомнил вкратце историю вопроса, как Мураев раньше изменял своим принципам.

«Мураев был впервые избран народным депутатом в 2012 году, и он шел в Раду как мажоритарщик от Партии регионов. Однако после Революции Достоинства Евгений, скажем так, несколько испугался и как можно быстрее открестился от ПР, заявив, что их встреча была случайной, он не хочет иметь с ними ничего общего, знать их не знает. Мол, они все нехорошие люди и редиски, а он — белый и пушистый. Мало того — чтобы доказать свою лояльность новой власти, Мураев, как выяснилось позже, еще и активно стучал на бывших соратников, сливая информацию о них в органы. Впрочем, это было только начало порочного пути бывшего регионала. Потом было еще одно предательство, уже в новой партии, очередные сексотства, попытки продать себя «и вашим и нашим», — написал блогер.

«И вот теперь, как говорят, за довольно значительную сумму, Мураев в очередной раз изменил свои убеждения и вернулся к« истокам ». Причем, получается, что он «лег в кровать» с совсем уж махровыми «ригамі» — теми самыми, которых он так активно гнал всего несколько лет назад. Видел как-то рейтинг «ТОП предателей Украины», где Мураев был, кажется, на второй позиции. Знаете — не согласен с авторами. Он на 100% заслуживает первого места!» — подытожил он.