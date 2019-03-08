Курс валют на сегодня 8 марта - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 8 марта - доллар не изменился, евро не изменился

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На пятницу, 8 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 марта цена доллара США составит 26 гривен 48 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 94 копейки.

В четверг, 7 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.385/26.36 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.73/29.7 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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