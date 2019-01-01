Ситуация на Донбассе обостряется - много раненых и погибших

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Ситуация на Донбассе снова начала обострятся. 7 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что враг обстреливал позиции украинских войск из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Гнутово, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 13 обстрелов подразделений украинских войск.

"Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Хутор Свободный, из артиллерийских систем калибра 152 мм – у поселка городского типа Новотошковское, из минометов калибра 120 мм вблизи населенных пунктов Старый Айдар, Троицкое и Новозвановка, из минометов 82-го калибра – возле села Катериновка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцевое, из стрелкового оружия – вблизи поселка Новолуганское", — передают в штабе.

В результате обстрелов пять украинских защитников получили ранения.

В штабе ООС отметили, что ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил.

По данным разведки, 4 оккупанта ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожено боевую машину пехоты противника.

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