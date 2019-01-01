"У нас нет колдунов и экстрасенсов": в МВД резко ответили на обвинения СБУ

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В Министерстве внутренних дел опровергли заявление Службы безопасности о том, что в МВД заранее знали о проведении тайной спецоперации СБУ. По утверждениям МВД, министерство и Нацполиция "никоим образом не вмешивается в работу дружеского правоохранительного органа специального назначения", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К сожалению, в МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4-го марта СБУ проводит по постановлению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля. Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба якобы заранее сообщала МВД об осуществлении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом имеют право знать только касательные лица со специальным допуском", — заявляют в МВД.

Представители ведомства утверждают, что работают в рамках законодательства, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

"МВД рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач размещения специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания", — добавили в ведомстве.

Напомним, 4 марта возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского нашли подозрительное оборудование. Служба безопасности сказала, что найденая аппаратура для прослушивания принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты. В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее сотрудникам СБУ удалось задержать руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области.