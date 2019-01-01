Спасем вместе еще одну жизнь: нужна помощь бездомному псу, которого пытались сжечь заживо

Спасем вместе еще одну жизнь: нужна помощь бездомному псу, которого пытались сжечь заживо

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Чейз (фото — facebook.com)

На днях в Кривом Роге произошел резонансный случай жестокого обращения с бездомным псом. Посреди белого дня мужчина насадил на вилы собаку и пытался сжечь его заживо. Неравнодушным людям, которые стали вынужденными свидетелями этого жуткого события, к счастью, удалось спасти животное, передает ONLINE.UA.

«Мы были в шоке от того, что увидели. Этот человек — мой сосед, мы перед этим виделись, здоровались. И он берет собаку, на глазах насаживает на вилы и бросает в костер. Это неадекватный человек, кроме того, еще и работник полиции. Не понимаю, как там работают такие люди», — рассказывает свидетель происшествия Николай Ковальчук.

Человек рассказал, что пес не был агрессивным. Уже несколько лет Лопоухий, так прозвали собаку местные, жил вблизи гаражного кооператива вместе с другими собаками и никого не трогал. После увиденного, Николай вызвал полицию. Мужчина, который издевался над собакой, милицию ждать не стал.

«Полиция приехала только через час, я ее дважды через 102 вызвал. Говорю, собака же страдает, надо его куда-то везти. Спросил у них помощи с машиной, они не позволили», — рассказывает Николай Ковальчук.

По словам свидетеля, бедное животное самостоятельно на передних лапах отползло от костра, дальше передвигаться уже не смогло. Вместе с сыном, Николай отвез собаку в ветлечебницу.

«Раненое животное осмотрела медсестра, потом дождались хирурга. Она обнаружила две колотые раны, обработала их и сделала рентген. Я утром узнал, что дело зарегистрировали и передали участковому. Двое суток прошло — никаких реакций. Дело продлили еще на 30 дней», — жалуется свидетель Николай Ковальчук.

 
 
Помочь Чейзу (так зовут пострадавшее животное) вы можете отправив средства на карту 5168 7450 1077 4096 (Магеррамова Лейла). Важно — с пометкой "Чейз".
 
Не будьте равнодушными. Вместе мы можем спасти еще одну жизнь.
Источник: ONLINE.UA Теги: собака, оперція, помощь, животные
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