Неожиданно: почему Меркель не захотела провести маневры возле Крыма, чтобы запугать Путина

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, которые стали бы предупреждением для российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в ходе встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через Керченский пролив, чтобы показать Путину, что западные государства не откажутся от доступа к этим водам. Однако политик сразу же отказалась, ссылаясь при этом на предостережения со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Как говорят источники, Меркель призналась, что хотела бы, по согласованию с французами, направить конвой в качестве одноразового маневра, но Порошенко сказал, что этого недостаточно, чтобы решить его проблему — он хочет, чтобы протока была постоянно открыта. Франция также отказалась участвовать в предлагаемых США маневрах, оценивая эту идею как ненужную провокацию, отметил другой чиновник.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты и ЕС приблизились к завершению процесса согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.