Не все потеряно: может ли Украина создавать ракетное вооружение

В МИД Украины заявили, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как известно, Верховная Рада никогда не ратифицировала с Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе.

В МИД подчеркнули, что факт нарушения договора Россией является "особенно возмутительным".

"Потенциальное военное давление России на европейских членов НАТО через выход из ДРСМД создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. Целью давления является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтики до Средиземного моря. Поэтому Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, в том числе соответствующее ракетное вооружение", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 километров. Кроме того, Украина и США осудили также расширения боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности из-за модернизации крылатых ракет, входящих в его состав.

Именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений в оккупированном Крыму.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД Украины Павел Климкин пояснил, чем опасен для страны ракетный конфликт России и США. Он уверил, что Украина сможет достойно ответить на все ядерные угрозы.