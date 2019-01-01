Штаб ООС: Вооруженные силы Украины готовы к наступлению

Командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев решительно заявил, что украинские военные готовы бороться за оккупированные территории против пророссийских боевиков на Донбассе. Бойцы готовы ко всем формам и способам ведения борьбы, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль.

"ООС готовы ко всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы ко всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев отметил, что как военный человек считает, что за украинские земли и украинский народ "надо воевать и надо победить".

"Путин давно стягивает на украинско-российскую границу тяжелое вооружение и тысячи своих военных. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к наступательной операции на Украину. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ракет", — пояснил он.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что один из главарей "ДНР" признался в зависимости от Кремля и в том, что боевики воюют под контролем советника президента РФ Владислава Суркова.