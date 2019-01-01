"Это давление на НАТО": Украина выдвинула громкие обвинения РФ

Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

В МИД Украины заявили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и вероятное военное давление Москвы на европейских членов НАТО создают "серьезную угрозу всему европейскому континенту", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам украинских дипломатов, такое поведение относительно Договора – очередное доказательство ее циничной внешней политики.