"Это давление на НАТО": Украина выдвинула громкие обвинения РФ

В МИД Украины заявили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и вероятное военное давление Москвы на европейских членов НАТО создают "серьезную угрозу всему европейскому континенту", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам украинских дипломатов, такое поведение относительно Договора – очередное доказательство ее циничной внешней политики.
Также указано, что Украина оставляет за собой право создавать "вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности". В том числе – ракетное вооружение.
"Москва в очередной раз доказала, что цинизм является основным принципом государственной политики РФ. Ведь именно грубые неоднократные нарушения РФ Договора и привели к его распаду", — говорится в комментарии украинского МИД.
Напомним, что Украина, как и США, осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты
Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за чувства взаимной угрозы от возможного применения ракет напряженность политических взаимоотношений в мире растет — увеличивается вероятность ядерной войны.