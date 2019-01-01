"Это давление на НАТО": Украина выдвинула громкие обвинения РФ

"Это давление на НАТО": Украина выдвинула громкие обвинения РФ

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Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

В МИД Украины заявили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и вероятное военное давление Москвы на европейских членов НАТО создают "серьезную угрозу всему европейскому континенту", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам украинских дипломатов, такое поведение относительно Договора – очередное доказательство ее циничной внешней политики.

Также указано, что Украина оставляет за собой право создавать "вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности". В том числе – ракетное вооружение.

"Москва в очередной раз доказала, что цинизм является основным принципом государственной политики РФ. Ведь именно грубые неоднократные нарушения РФ Договора и привели к его распаду", — говорится в комментарии украинского МИД.

Напомним, что Украина, как и США, осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 километров (это почти втрое больше, чем расстояние от Киева до Москвы).

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за чувства взаимной угрозы от возможного применения ракет напряженность политических взаимоотношений в мире растет — увеличивается вероятность ядерной войны.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, США, РФ, РСМД
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