Весеннее перемирие на Донбассе - появилась реакция ОБСЕ

В ОБСЕ поприветствовали введении режима тишины на Донбассе 8 марта и выразили надежду, что перемирие продержится как можно дольше. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поблагодарил стороны за принятие решения о прекращении огня на оккупированных территориях, передает ONLINE.UA.

"Это вселяет оптимизм и надежду, что перемирие будет соблюдаться не только во время этого праздника (международного женского дня 8 марта, – ред.), но и в последующие дни и недели в интересах всего населения Украины", – отметил он.

Также СММ призвала стороны "обеспечить все необходимые меры для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

Как известно, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении с полуночи 8 марта режима перемирия на Донбассе. Однако, к сожалению, нет гарантий, что оккупационные войска России будут соблюдать договоренности и прекратят обстреливать позиции ВСУ и мирного населения региона. В частности, российская сторона отказалась от инициативы создать инструменты, которые бы реально позволили контролировать прекращение огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 7 марта оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.