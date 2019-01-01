Дженнифер Лопес показала, как должен выглядеть идеальный пресс

Известная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес создала собственную коллекцию спортивной одежды, для рекламной кампании которой решила позировать сама, выбрав себе сексуальный образ. Стоит отметить, что Джей Ло занимается спортом всю свою жизнь, передает ONLINE.UA.
Красавица позировала перед камерой в коротком топе и спортивных лосинах. Откровенный наряд позволил ее поклонникам увидеть рельефный животик и еще раз убедиться в стройности актрисы. Яркая съемка, в которой принимала участие Дженнифер Лопес, была организована для ее новой коллекции, которую она создала вместе с брендом Niyama Sol.
Ранее возлюбленный Джей Ло поделился с поклонниками видео с их совместных тренировок. На роликах заметно, как актриса упорно работает над своей фигурой, поэтому она смело делится откровенными снимками с фанатами.
"Просто идеальная фигура; какой шикарный пресс; пример для всех нас; очаровательная и соблазнительная", — пишут фанаты в комментариях к фото.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что певица и актриса Дженнифер Лопес со своим возлюбленным посетила игру Red Sox на стадионе Fenway. Сидя в VIP-ложе, певица сняла селфи-видео — за считанные часы оно собрало миллион просмотров.