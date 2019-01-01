Дженнифер Лопес показала, как должен выглядеть идеальный пресс

Дженнифер Лопес показала, как должен выглядеть идеальный пресс

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Дженніфер Лопес (фото — instagram.com/jlo)

Известная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес создала собственную коллекцию спортивной одежды, для рекламной кампании которой решила позировать сама, выбрав себе сексуальный образ. Стоит отметить, что Джей Ло занимается спортом всю свою жизнь, передает ONLINE.UA.

Красавица позировала перед камерой в коротком топе и спортивных лосинах. Откровенный наряд позволил ее поклонникам увидеть рельефный животик и еще раз убедиться в стройности актрисы. Яркая съемка, в которой принимала участие Дженнифер Лопес, была организована для ее новой коллекции, которую она создала вместе с брендом Niyama Sol.

Ранее возлюбленный Джей Ло поделился с поклонниками видео с их совместных тренировок. На роликах заметно, как актриса упорно работает над своей фигурой, поэтому она смело делится откровенными снимками с фанатами.

"Просто идеальная фигура; какой шикарный пресс; пример для всех нас; очаровательная и соблазнительная", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Дженнифер Лопес показала, как должен выглядеть идеальный пресс (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что певица и актриса Дженнифер Лопес со своим возлюбленным посетила игру Red Sox на стадионе Fenway. Сидя в VIP-ложе, певица сняла селфи-видео — за считанные часы оно собрало миллион просмотров.

Источник: ONLINE.UA Теги: спорт, Дженнифер Лопес, фигура, прес
Новости других СМИ
Пародия гуцулов на трек MARUV стала хитом сети
Пародия гуцулов на трек MARUV стала хитом сети
В Киев едет королева блюза Бэт Харт
В Киев едет королева блюза Бэт Харт
Звезда "50 оттенков серого" рассказала, что разрушает ее жизнь
Звезда "50 оттенков серого" рассказал...
"Какая же она безупречная!": Кейт Миддлтон поразила роскошным образом
"Какая же она безупречная!": Кейт Мид...
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 11 по 17 березня на ONLINE.UA
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 1...
История 8 Марта: разные версии происхождения праздника
История 8 Марта: разные версии происхождения пр...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги