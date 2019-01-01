Дженнифер Лопес показала, как должен выглядеть идеальный пресс

Дженніфер Лопес (фото — instagram.com/jlo)

Известная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес создала собственную коллекцию спортивной одежды, для рекламной кампании которой решила позировать сама, выбрав себе сексуальный образ. Стоит отметить, что Джей Ло занимается спортом всю свою жизнь, передает ONLINE.UA.

Красавица позировала перед камерой в коротком топе и спортивных лосинах. Откровенный наряд позволил ее поклонникам увидеть рельефный животик и еще раз убедиться в стройности актрисы. Яркая съемка, в которой принимала участие Дженнифер Лопес, была организована для ее новой коллекции, которую она создала вместе с брендом Niyama Sol.