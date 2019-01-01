Какую суперспособность могут получить обычные люди - китайские ученые шокировали мир

Сотрудники Научно-технического университета Китая разработали специальную технологию, которая позволит людям невооруженным глазом видеть в темноте — ее уже опробовали на мышах, передает ONLINE.UA со ссылкой на Cell.

В ходе исследований было выявлено, что при нанесении на сетчатку глаза определенных наночастиц, можно видеть в темноте. Технология позволяет фоторецепторам глаза реагировать на инфракрасное излучение, которое является за пределами видимого спектра.

"После того, как грызунам наносили наночастицы, в них сохранялась возможность видеть в темноте в течение нескольких недель. После чего наночастицы самостоятельно вымывались из организма. Почти никаких побочных эффектов не обнаружили.Ученые отмечают, что зрительный аппарат мышей похож на человеческий, поэтому технология должна сработать и на людях", — сказано в сообщении.

Как известно, приборы ночного видения могут улавливать невидимое для человеческого глаза инфракрасное излучение. Они способны укорачивать волны, чтобы те были доступны для восприятия.

Стоит отметить, что на данный момент единственный способ видеть ночью – это инъекция наночастиц непосредственно в сетчатку глаза. Ученые не исключают, что в будущем они могут создать капли.

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