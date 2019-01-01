"Вы - символ любви и победы": бойцы ВСУ обратились ко всем украинкам по случаю 8 марта

Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился ко всем очаровательным украинкам по случаю Международного дня прав женщин и
"В суровых условиях войны нашим красавицам пришлось сменить стильные каблуки на берцы, изысканные платья на бушлаты, а теплые дома – на холодные блиндажи и казармы", – говорится в сообщении.
Кроме того, женщины на "отлично" выполняют самые сложные задачи, в том числе в условиях боевых действий. Их энергетика, выдержка, ум, красота и эмоциональность вдохновляют и мужчин – на саморазвитие и достижение успехов.
Наев подытожил поздравление такими словами:
"Выражаю слова благодарности каждой женщине Украины. Вы для нас являетесь символом любви и победы. Объединенные силы обязательно вернут в страну мир. Раз и навсегда. Ради любви, семейного уюта, материнства и продолжения рода. Слава Украине!"
Как сообщал ONLINE.UА, ранее командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев решительно заявил, что украинские военные готовы бороться за оккупированные территории против пророссийских боевиков на Донбассе.