"Вы - символ любви и победы": бойцы ВСУ обратились ко всем украинкам по случаю 8 марта

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Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился ко всем очаровательным украинкам по случаю Международного дня прав женщин и мира-8 марта. Он подчеркнул, что современная женщина – это олицетворение красоты, любви и материнства. И сегодня украинские женщины не только занимаются семьями, но и стоят на защите Родины – в одном строю вместе с мужчинами, передает ONLINE.UA.

"В суровых условиях войны нашим красавицам пришлось сменить стильные каблуки на берцы, изысканные платья на бушлаты, а теплые дома – на холодные блиндажи и казармы", – говорится в сообщении. Кроме того, женщины на "отлично" выполняют самые сложные задачи, в том числе в условиях боевых действий. Их энергетика, выдержка, ум, красота и эмоциональность вдохновляют и мужчин – на саморазвитие и достижение успехов.

Наев подытожил поздравление такими словами:

"Выражаю слова благодарности каждой женщине Украины. Вы для нас являетесь символом любви и победы. Объединенные силы обязательно вернут в страну мир. Раз и навсегда. Ради любви, семейного уюта, материнства и продолжения рода. Слава Украине!"

Как сообщал ONLINE.UА, ранее командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев решительно заявил, что украинские военные готовы бороться за оккупированные территории против пророссийских боевиков на Донбассе.